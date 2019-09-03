Министр промышленности Денис Мантуров: «Кто больше вложит, тот получит больше преференций»

Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Денис Мантуров: Кто больше вложит, тот получит больше преференций

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Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Андрей Гордеев / Ведомости

Китай стал важным международным партнером России. Но партнер это тяжелый, и не все китайские проекты выгодны нашей стране. После многих неудачных попыток в России появился китайский автозавод полного цикла, но появление второго маловероятно, сказал «Ведомостям» Мантуров. Не обходится без разногласий и совместный с Китаем мегапроект дальнемагистрального самолета. У России множество и собственных гражданских авиастроительных проектов, рассказывает министр. Интервью с Мантуровым состоялось в преддверии Восточного экономического форума, и получить комментарии министра на высказывания совладельца S7 Group Владислава Филева, возмущенного отказом государства продолжить разработку лайнера SSJ75, не удалось – Мантуров летел во Владивосток.

– Какой эффект вы ожидаете от ВЭФа в целом и какие планы на форуме у вашего министерства?

– Очень хорошо, что Дальний Восток имеет свой крупный экономический форум, ведь такие площадки, как ВЭФ, позволяют лучше налаживать связи представителям власти и бизнеса, привлекают зарубежных партнеров. В этом году обширная международная программа. Основными в программе традиционно станут мероприятия с участием лидеров России и других стран, я сам планирую встретиться со своими коллегами из Малайзии, Люксембурга, Японии. Мои заместители также проведут ряд переговоров и примут участие в деловой программе форума, в пленарных сессиях, посвященных проблемам лесоперерабатывающего комплекса Дальнего Востока, вопросам развития химических производств в этой части нашей страны. И как можно заметить по составу участников форума, ВЭФ интересен не только азиатскому бизнесу – здесь планируют присутствовать также европейские, американские коллеги. И мы видим, что, какая бы ни была политическая конъюнктура, они сюда едут, хотят работать, заключают контракты. Дальний Восток интересен всем: это связующее звено, экономический мост между Европой и Азией, между Западом и Востоком.

Что касается конкретного эффекта для региона и промышленности, то в этом году как раз на полях ВЭФа холдинг «Вертолеты России» подпишет ряд соглашений, направленных на вывод нового вертолета – Ка-62 [будет выпускаться в Приморье арсеньевским «Прогрессом»] на российский рынок. В частности, с администрацией Приморского края будет подписано соглашение о сотрудничестве в области производства, продвижения и эксплуатации новейшей вертолетной техники в регионе и за его пределами. Также запланировано подписание соглашения с корпорацией ВЭБ.РФ о развитии производства и продвижении вертолетов Ка-62. Эти шаги необходимы для последующего заключения контракта на лидерную эксплуатацию четырех Ка-62 в интересах Приморья.

Когда взлетят самолеты и вертолеты

– В 2018 г. активно обсуждалась идея законодательно ограничить срок эксплуатации вертолетов 25 годами. Она очень пугала авиакомпании, в парке которых преобладают возрастные Ми-8. Есть решения по этому поводу?

– Такая инициатива действительно была. Мы исходили из того, что более 70% парка имеет возраст свыше 25 лет. Мы с вами понимаем прекрасно, что это уже запредельные сроки и парк требует обновления. Это большая проблема, которую надо решать, иначе она будет только расти как снежный ком: ресурс старых машин небесконечен, мы не можем постоянно его продлевать. С учетом ограниченного модельного ряда предыдущего времени основной парк составляют разные модификации Ми-8.

На рынке уже зарекомендовал себя «Ансат», на сегодняшний день в эксплуатации только гражданских машин более 25. Также 50 «Ансатов» закупило Минобороны, военные используют его как учебный вертолет.

И вот сейчас появляются вертолеты Ми-38 и долгожданный Ка-62. К нему приковано особое внимание, он стал премьерой МАКС-2019. Это машина в новом для «Вертолетов России» сегменте со взлетной массой 5–7 т, она занимает промежуточную нишу между легким «Ансатом» и средним Ми-8 и дает эксплуатантам больше гибкости для решения тех или иных задач. В первую очередь речь идет о пассажирских и грузовых перевозках по маршрутам, на которых Ми-8 сейчас является избыточным.

Как видите, сейчас у авиакомпаний уже есть маневр в выборе моделей. Есть и меры поддержки, которые стимулируют к принятию решений об обновлении парка.

– И все-таки стимулирование – одно дело, и совсем другое – административное ограничение.

– Нет, ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования. Мы отчетливо понимаем, что надо учесть и потребности населения, и возможности эксплуатантов, для которых такое обновление, конечно, влечет определенную финансовую нагрузку.

– Российские авиакомпании привыкли эксплуатировать вертолеты типа Ми-8. Каким образом вы убедите их перейти на новые модели – Ка-62 и Ми-38? Ведь их покупка связана с серьезными затратами?

– Как я уже говорил, перед нами стоит задача обновления вертолетного парка. Кроме того, мы занимаемся формированием рынка вертолетных перевозок, в первую очередь пассажирских. Стимулом к его развитию станет обновление парка, в том числе за счет Ми-38 и Ка-62.

Минпромторг России сделает этот процесс максимально выгодным и комфортным для участников рынка, у нас есть для этого соответствующие инструменты. В частности, в проект бюджета на 2020–2021 гг. внесена программа трейд-ин, которая позволит эксплуатантам снизить затраты на приобретение новой вертолетной техники. Кроме того, рассматриваем возможность распространить субсидии из федерального бюджета на лизинг вертолетов Ми-38 и Ка-62 – такая схема доказала свою эффективность, сегодня по ней ведутся поставки Ми-8 и «Ансата».

– Как складываются отношения с Китаем в проекте широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929? Удалось отбиться от китайского предложения вести каждой стороне раздельные продажи на своем рынке?