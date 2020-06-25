Я привык измерять свою работу квадратными метрами, инвестициями. Если в Москве у меня была отдушина – посещение строительных объектов по субботам, то здесь этого, конечно, не хватает. Поэтому, придя в правительство, я изначально планировал посещать один-два региона в месяц, чтобы изучать проблемы на местах, видеть, как ведутся стройки, встречаться с жителями. То есть думал заменить субботние объезды выездами в регионы. Но успел посетить только четыре региона, и случился коронавирус. Поэтому поездки были приостановлены. Но сейчас потихоньку их возобновляю. Вот слетал в Иркутскую область, пострадавшую от летнего паводка 2019 г. Несмотря на все сложности, работа там хорошо организована; всё, что обещали людям построить, строится. Это меня очень порадовало.