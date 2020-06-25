«Дорог нужно строить больше»Вице-премьер Марат Хуснуллин о том, как развиваться строительной отрасли и почему сейчас хорошо брать ипотеку
Марат Хуснуллин стал вице-премьером после того, как более девяти лет работал заместителем мэра Москвы по строительству. Круг вопросов, за которые он отвечает в российском правительстве, гораздо шире: от межбюджетных отношений с регионами до строительства дорог и экологического проекта «Чистая вода». Сам он говорит, что в Москве занимался конкретными стройками, а сейчас его работа связана с принятием документов и решений, результат которых можно увидеть не сразу. В новой должности ему не хватает субботних объездов по стройкам. Поэтому отдельные проекты он взялся курировать лично: это ЦКАД, развитие железных дорог в Московском регионе.
Одной из основных своих целей Хуснуллин называет сокращение сроков строительства – не меньше чем на один год от идеи до регистрации объекта. Сегодня этот процесс занимает около пяти лет. Какие еще задачи стоят, Хуснуллин рассказывает в интервью «Ведомостям».
Бумажная работа
– С точки зрения рабочего времени у меня почти ничего не поменялось: если я в Москве работал до 15 часов в день, то сейчас работаю больше – и по 16, и по 18 часов. Разница только в том, что в Москве я занимался конкретными стройками, а теперь моя работа больше связана с бумагами, системными решениями, распорядительными актами. Можно даже сказать, что работа в правительстве налажена в круглосуточном режиме, потому что нужно просчитывать экономические и юридические последствия каждой принятой меры.
– Привыкаю. Когда я задался вопросом, что же является результатом моей работы, оказалось, результатом моей работы должен быть распорядительный документ. Нужно убедить коллег принять решение, выпустить документ, после этого появляется конкретный результат. Мне, конечно, тяжело измерять свою работу распорядительными документами и тем, на что они повлияют. Ведь решение ты можешь принять сегодня, а эффект будет виден через год-два-три.
Я привык измерять свою работу квадратными метрами, инвестициями. Если в Москве у меня была отдушина – посещение строительных объектов по субботам, то здесь этого, конечно, не хватает. Поэтому, придя в правительство, я изначально планировал посещать один-два региона в месяц, чтобы изучать проблемы на местах, видеть, как ведутся стройки, встречаться с жителями. То есть думал заменить субботние объезды выездами в регионы. Но успел посетить только четыре региона, и случился коронавирус. Поэтому поездки были приостановлены. Но сейчас потихоньку их возобновляю. Вот слетал в Иркутскую область, пострадавшую от летнего паводка 2019 г. Несмотря на все сложности, работа там хорошо организована; всё, что обещали людям построить, строится. Это меня очень порадовало.