Газета
Экономика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Если вы говорите о минимизации налогов, у меня сразу возникают вопросы»

Замминистра финансов Алексей Сазанов о поисках справедливости и исторической обоснованности НДФЛ
Дмитрий Гринкевич Василий Милькин
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов / Андрей Гордеев / Ведомости

Алексей Сазанов, «налоговый» замминистра финансов, в основном лаконичен и уклончив в ответах на вопросы. «На ближайшие осеннюю и весеннюю сессии в Госдуме у нас таких планов нет точно», – сообщил он в интервью «Ведомостям», отвечая на просьбу прокомментировать программный документ Минфина, где говорилось о несправедливо низком налогообложении компаний горно-металлургического комплекса и намекалось на его повышение. Его сдержанность часто понятна: любимые «клиенты» финансового ведомства – они же крупнейшие налогоплательщики – публичные сырьевые гиганты. Любое неосторожно сказанное или неверно понятое слово может привести к многомиллиардным потерям держателей акций.

С заметно большим энтузиазмом Сазанов рассуждает на «тектонические» налоговые темы. Он рассказал «Ведомостям», почему в России менее состоятельные платят больший процент налогов, о подходах к изъятию сверхдоходов у высокорентабельных отраслей и предложил оценить на этот предмет финансовые результаты банков. Свое отношение к современным теориям, предлагающим альтернативный взгляд на налоги, Сазанов определил как ортодоксальное.

Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных