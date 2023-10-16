«Если вы говорите о минимизации налогов, у меня сразу возникают вопросы»

Алексей Сазанов, «налоговый» замминистра финансов, в основном лаконичен и уклончив в ответах на вопросы. «На ближайшие осеннюю и весеннюю сессии в Госдуме у нас таких планов нет точно», – сообщил он в интервью «Ведомостям», отвечая на просьбу прокомментировать программный документ Минфина, где говорилось о несправедливо низком налогообложении компаний горно-металлургического комплекса и намекалось на его повышение. Его сдержанность часто понятна: любимые «клиенты» финансового ведомства – они же крупнейшие налогоплательщики – публичные сырьевые гиганты. Любое неосторожно сказанное или неверно понятое слово может привести к многомиллиардным потерям держателей акций.