Джеймс Гэлбрейт: «Санкции были подарком России»

Еще столетие назад социологам и антропологам было очевидно, что существует особый тип развития человека, которому способствует дисциплина машины и который существенно отличается от тех знаний, которые вы приобретаете, вырастая на ферме. И поэтому мы находимся в процессе непрерывной эволюции. И я уверен, что ИИ будет играть еще большую роль. Есть еще один аспект, который стоит отметить и который уже очень глубоко укоренился в культуре: мы все больше находимся под постоянным наблюдением. Мы все чаще оказываемся в ситуации, когда создается долгосрочная запись всего, что мы говорим и делаем. И нас все чаще оценивают и ранжируют на основе показателей, которые генерируются цифровыми процессами, компьютеризацией и т. д. Независимо от того, используются ли они в злонамеренных целях или нет, они, безусловно, формируют нашу жизнь, и меня это тревожит. В этом есть, если хотите, тоталитарные тенденции, которые проникают в процессы, которые должны способствовать развитию креативности и оригинальности, но вместо этого способствуют конформизму и преданности определенным ведущим темам и идеям. Это очень проблематично, особенно в экономике.