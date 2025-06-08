Ван Вэнь: «Противодействие гегемонии США останется приоритетной задачей»

В будущем глобальная «новая холодная война в высоких технологиях» приведет как минимум к двум важным изменениям. Во-первых, сформируются две высококонкурентные группы. С одной стороны, западный лагерь во главе с США стремится монополизировать точное производство и цифровые технологии, продвигая абсолютное доминирование западных компаний, таких как Nvidia и Google, на мировом рынке. С другой стороны, новый лагерь, представленный «Китаем + Россией и другими странами с ресурсами», стремится сломать монополию в высоких технологиях, одновременно увеличивая свои лидирующие позиции в области электрификации и новых источников энергии, а также занимая большую долю на международном рынке. Эта «геополитическая технологическая коалиция» не способствует глобальным инновациям и в конечном итоге приводит к фрагментации инвестиций в исследования и разработки и созданию «параллельных миров» в высоких технологиях.