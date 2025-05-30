Мы не независимы ни в экономическом плане, ни в плане политики безопасности, ни в плане внутренней политики. На самом деле мы больше не суверенны ни в каком отношении. Сейчас из Америки пришли сигналы разрядки, но некоторые главы государств и правительств ЕС решили продолжить курс на эскалацию, на войну. Для Германии будет очень и очень невыгодно, если мы будем действовать не в интересах наших собственных граждан, а дальше проводить политику в иностранных интересах. К сожалению, такова была судьба Германии до 1871 г., и теперь мы снова (самое позднее – с 2022 г., а на самом деле даже раньше) не суверенны. Мы снова проводим политику в интересах иностранных государств, как это было в 1800 г., отчасти в 1850 г. Пока я не вижу, как мы можем вернуться к политике наших собственных интересов.