Макс Отте: «Сейчас мы видим не спад немецкой экономики, а обвал»

«Сейчас мы видим не спад немецкой экономики, а обвал»Известный экономист ответил на вопросы «Ведомостей»
Макс Отте – профессор, предприниматель, политик и автор бестселлеров о финансах, который прославился благодаря точному предсказанию краха фондовых рынков в 2008 г. В преддверии ПМЭФ-2025 в рамках специального проекта «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» Отте рассказал «Ведомостям» о состоянии немецкой экономики и ее будущем
О перспективах германо-российских отношений
К сожалению, на данный момент я не вижу особой надежды на их улучшение. В 2019 г. я предсказал новую холодную войну между китайским и западным блоками. Суверенная Россия находится между ними. В настоящее время она ближе к китайскому, но, безусловно, следует независимому, суверенному курсу. А Германия, как выясняется, и ее нынешние правящие элиты тесно связаны с США. Были небольшие надежды на то, что Дональд Трамп улучшит ситуацию и российско-американские отношения, вероятно, тоже улучшатся. Но это все равно не принесет никаких позитивных импульсов для Германии до тех пор, пока мы застряли в американском векторе и пока политика Брюсселя и США более или менее связаны.
О минусах трансатлантической политики
Мы не независимы ни в экономическом плане, ни в плане политики безопасности, ни в плане внутренней политики. На самом деле мы больше не суверенны ни в каком отношении. Сейчас из Америки пришли сигналы разрядки, но некоторые главы государств и правительств ЕС решили продолжить курс на эскалацию, на войну. Для Германии будет очень и очень невыгодно, если мы будем действовать не в интересах наших собственных граждан, а дальше проводить политику в иностранных интересах. К сожалению, такова была судьба Германии до 1871 г., и теперь мы снова (самое позднее – с 2022 г., а на самом деле даже раньше) не суверенны. Мы снова проводим политику в интересах иностранных государств, как это было в 1800 г., отчасти в 1850 г. Пока я не вижу, как мы можем вернуться к политике наших собственных интересов.
Об угрозах со стороны США
Война против немецкой экономики продолжается уже давно. Германия планомерно и систематически подвергается деиндустриализации. Это началось не с Дональда Трампа. Призыв к выводу компаний в США начался еще при Джо Байдене, причем довольно открыто и агрессивно. Можно привести в пример дизельный скандал 2011 г., который был разыгран как скандал, но который тоже был, конечно, мерой экономической политики против немецкой автомобильной промышленности и других отраслей. Америка всегда представляет свои интересы, просто Трамп делает это более агрессивно. Иногда очень, очень агрессивно. Например, когда говорит, что хотел бы купить Гренландию и что Канада тоже должна присоединиться к США. При предыдущих администрациях это было более скрытно, под видом сотрудничества, но, конечно, Америка всегда ставила Америку на первое место.
О немецкой экономической модели
США уже давно заявляют: стратегические отрасли должны находиться под контролем. Это правильно. Но в Германии одна за другой отрасли исчезают. Ресурсные предприятия проданы иностранцам, компьютерная отрасль потеряна еще в 1970-80-х. Мы наблюдаем долгосрочную деиндустриализацию, обнищание, разрушение немецкой модели. Фридрих Мерц недавно заявил, что немецкая модель исчерпана, а следом добавил: «Нам нужны солдаты, солдаты, солдаты». Как это связано – неясно, но модель действительно под угрозой. Мы отстаем в науке, в технологиях. Ситуация в Германии выглядит мрачно. Мой любимый экономист Фридрих Лист считал, что богатство страны создается системой производительных сил. А наша модель всегда базировалась на образованной, трудолюбивой нации, на инновациях – потому что у нас мало ресурсов. И все это сейчас под угрозой.
О рецессии в Германии
Рецессия – это нормальное циклическое явление. Но сейчас мы видим не спад, а обвал. Мы ликвидируем автомобильную отрасль, химическую промышленность, уходим от надежных источников энергии, не имея замены. Даже если бы мы все остановили сейчас, ущерб уже нанесен. Это больше, чем обычная рецессия, – это структурный кризис. Чтобы выйти из него, нужно снова закупать российский газ, реформировать трудовое право, перезапустить газовые и атомные электростанции. Мы были лидерами в гражданской атомной энергетике. Если все сделать правильно, уйдет 20–30 лет, чтобы восстановиться. Но, боюсь, все сделают неправильно.
О возобновлении поставок российского газа
Такая вероятность есть. Но есть риск, что американцы будут зарабатывать на инфраструктуре, которую не строили. Это почти колониальный подход. Если президенты РФ и США договорятся, газ может снова пойти. Это все же лучше, чем остановленная труба. Но это был российско-германский проект, в который теперь вмешивается сверхдержава, – тревожный сигнал. Впрочем, лучше хоть какой-то газ, чем никакого.
О «зеленой» экономике
Я не вижу, чтобы экономика становилась «зеленее». Что вообще значит «зеленая»? Это понятие возникло в Германии еще в XVIII в. На деле сейчас «зеленое» – это бюрократия и сертификаты. Реально экологичное производство – локальное, на малых и средних предприятиях. Отказ от газа, нефти, атомной энергии – путь в тупик. Возобновляемые источники не обеспечивают базовую нагрузку: ветряки уже заполонили страну, солнца мало. Нам нужны газ, нефть и атомная энергия. Без поворота назад не обойтись.