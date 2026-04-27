Андрей Клепач: «Наша экономика похожа на женщину с узкой талией»

«Ведомости», Институт исследований и экспертизы ВЭБ, Институт народнохозяйственного прогнозирования, фонд «Росконгресс», ведущие экономисты и эксперты готовят к ПМЭФ-2026 аналитический доклад, в который войдут оценки вызовов и возможностей этого года и ближайших лет. В прошлом году был опубликован доклад «Будущее миропорядка – между столкновением и сотрудничеством». Что изменилось за год, есть ли надежда, что от тарифных войн, блокад из многоуровневых санкций, открытых военных конфликтов мир перейдет к новым партнерствам и выстроит новую модель сотрудничества и глобализации? Какую роль играет Россия в этих процессах, какие проблемы необходимо решать в ближайшие годы, чтобы сохранить и упрочить свое место в мире? На эти вопросы в интервью «Ведомостям» ответил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.