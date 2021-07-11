Три спорных тезиса Анналены Бербок

Три спорных тезиса Анналены БербокКандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» сказала, почему она против «Северного потока – 2»
Перед Европой стоит задача достижения нетто-нейтральности по выбросам к 2050 г. Поэтому любые шаги в этом направлении должны приветствоваться.
Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала три причины, почему она против газопровода «Северный поток – 2». По ее мнению, он направлен против безопасности Украины, мешает «энергетическому суверенитету» Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики. Каждый ее тезис представляется неверным.
Безопасность Украины
Исторически основа российских поставок газа в Европу – долгосрочные контракты. У поставщика есть обязанность доставить газ в оговоренный в контракте пункт сдачи-приемки (ПСП), но нет обязанности выбирать маршрут доставки. Ответственность транзитной страны – обеспечивать наилучшие условия транзита, стимулирующие, но не принуждающие поставщика выбирать наиболее выгодный для него и для покупателя путь доставки газа до ПСП. Таким образом, диверсификация путей доставки – это общий для компании – покупателя в ЕС и российского поставщика («Газпром») инструмент минимизации транзитных рисков.