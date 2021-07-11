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Три спорных тезиса Анналены Бербок

Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» сказала, почему она против «Северного потока – 2»
Андрей Коноплянник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики
Перед Европой стоит задача достижения нетто-нейтральности по выбросам к 2050 г. Поэтому любые шаги в этом направлении должны приветствоваться.

Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала три причины, почему она против газопровода «Северный поток – 2». По ее мнению, он направлен против безопасности Украины, мешает «энергетическому суверенитету» Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики. Каждый ее тезис представляется неверным.

Безопасность Украины 

Исторически основа российских поставок газа в Европу – долгосрочные контракты. У поставщика есть обязанность доставить газ в оговоренный в контракте пункт сдачи-приемки (ПСП), но нет обязанности выбирать маршрут доставки. Ответственность транзитной страны – обеспечивать наилучшие условия транзита, стимулирующие, но не принуждающие поставщика выбирать наиболее выгодный для него и для покупателя путь доставки газа до ПСП. Таким образом, диверсификация путей доставки – это общий для компании – покупателя в ЕС и российского поставщика («Газпром») инструмент минимизации транзитных рисков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных