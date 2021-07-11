Три спорных тезиса Анналены Бербок

Исторически основа российских поставок газа в Европу – долгосрочные контракты. У поставщика есть обязанность доставить газ в оговоренный в контракте пункт сдачи-приемки (ПСП), но нет обязанности выбирать маршрут доставки. Ответственность транзитной страны – обеспечивать наилучшие условия транзита, стимулирующие, но не принуждающие поставщика выбирать наиболее выгодный для него и для покупателя путь доставки газа до ПСП. Таким образом, диверсификация путей доставки – это общий для компании – покупателя в ЕС и российского поставщика («Газпром») инструмент минимизации транзитных рисков.