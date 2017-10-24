Яркие эмоции и цитаты форума «Россия зовет!»
Костин разыграл министров и поспорил с ними о комфортной цене на нефть
Переезд нескольких министерств в «Москва-сити» в 2018 г. позволит экономить 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Его ведомство – одно из тех, кто запланировал переезд, передает «Интерфакс»
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Президент ВТБ Андрей Костин обратился к министру энергетики Александру Новаку с просьбой повлиять на рост нефтяных цен и ускорить их к 10-му форуму, который пройдет в следующем году, передает ТАСС
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В ответ на эту просьбу Новак напомнил Костину слова президента России Владимира Путина о комфортной цене на нефть. На энергетическом форуме две недели назад Путин говорил, что цена от $50 до $55 за баррель для России комфортна. «Поэтому я не знаю, надо сначала определиться: а нужно ли нам повышать цены выше?» – ответил Новак Костину. «Просто если мы повысим на $13 цены, допустим, совместными действиями, как себя поведет курс тогда рубля по отношению к доллару? Получим ли мы этот эффект?» (цитаты по ТАСС)
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После этого в дискуссию вступил и министр финансов Антон Силуанов. «А бюджетное правило на что? Все учтено уже», – ответил он на слова Новака о курсе рубля (цитата по ТАСС)
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Президент России Владимир Путин сегодня не стал отвечать на вопросы участников инвестфорума. Выступление президента длилось 17 минут, тогда как в прошлом году он выступал около полутора часов, отвечая на вопросы инвесторов из зала. «Важно, что российская экономика обретает новые качества, которых не было еще год назад. Во-первых, динамика. Динамика опирается на расширение внутреннего спроса – на увеличение и потребления, и инвестиций», – сказал сегодня президент
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Россия в перспективе сможет занять серьезные позиции на мировых сельскохозяйственных рынках и стать «продуктовым супермаркетом» для других стран, заявил основатель «Русагро» Вадим Мошкович. «С теми площадями, которые есть у России, с продолжающимся изменением климата - все больше регионов страны пригодны для выращивания сельхозкультур - Россия станет продовольственным супермаркетом мира» (цитата по ТАСС)
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