Яркие эмоции и цитаты форума «Россия зовет!»

Евгений Разумный / Ведомости

В ответ на эту просьбу Новак напомнил Костину слова президента России Владимира Путина о комфортной цене на нефть. На энергетическом форуме две недели назад Путин говорил, что цена от $50 до $55 за баррель для России комфортна. «Поэтому я не знаю, надо сначала определиться: а нужно ли нам повышать цены выше?» – ответил Новак Костину. «Просто если мы повысим на $13 цены, допустим, совместными действиями, как себя поведет курс тогда рубля по отношению к доллару? Получим ли мы этот эффект?» (цитаты по ТАСС)

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