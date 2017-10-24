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Макроэкономика и бюджет

Яркие эмоции и цитаты форума «Россия зовет!»

Костин разыграл министров и поспорил с ними о комфортной цене на нефть
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