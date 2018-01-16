Где предел гонки криптовалют, когда снизят налоги и повысят МРОТ
Главные цитаты «Гайдаровского форума»
«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам, например - от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел вот этой "криптовалютной гонке"? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на «Гайдаровском форуме»
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Министр финансов Антон Силуанов выступил против предложения повысить НДФЛ. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума. «Я против [идеи повысить НДФЛ до 15%]». Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог» (цитата по ТАСС)
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Законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума в России, будет внесен в Госдуму не позже февраля, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах форума. «Законопроект готовится. Мы его направили в Минфин и с Минфином будем смотреть, какие потребуются дополнительные средства. А они в любом случае потребуются, прежде всего, для регионов» (цитата по «Интерфаксу»)
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Правительство в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода, сообщила в кулуарах Гайдаровского форума журналистам вице-премьер Ольга Голодец. «В нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи» (цитата по «Интерфаксу»)
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Обсуждаемые правительством и президентской администрацией варианты бюджетного маневра предусматривают рост финансирования здравоохранения, образования и инфраструктуры за счет сокращения части других расходов бюджета и оптимизации налогов, сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов в кулуарах форума
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