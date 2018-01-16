Где предел гонки криптовалют, когда снизят налоги и повысят МРОТ

Андрей Гордеев / Ведомости

Законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума в России, будет внесен в Госдуму не позже февраля, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах форума. «Законопроект готовится. Мы его направили в Минфин и с Минфином будем смотреть, какие потребуются дополнительные средства. А они в любом случае потребуются, прежде всего, для регионов» (цитата по «Интерфаксу»)

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