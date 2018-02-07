Как в России уничтожают деньги
Более миллиона банкнот режут на мелкие кусочки в ЦБ за сутки
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных.
В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают более 1 млн банкнот различного номинала
В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают более 1 млн банкнот различного номинала
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На фото специальное оборудование отбирает плохие банкноты и отправляет их на переработку
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На фото пневматический погрузчик для кассет с деньгами. Каждая кассета с деньгами весит около 30 кг. В специальном терминале банкноты готовят к перевозке в инкассаторских машинах
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Процесс уничтожения ветхих банкнот идет непрерывно с того момента, как бумажные деньги вошли в обращение. В советское время изношенные банкноты «гасили» - пробивали в них отверстие. Этим занималось исключительно центральное хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом
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После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Деньги, поступающие в ЦБ для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина выбирает самые ветхие банкноты и банкноты с какими-либо надписями и сразу режет их на кусочки
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В процессе пересчета денег счетно-сортировальные машины уничтожают 93-95% ветхих банкнот, которые не могут больше находиться в обращении. Когда машина не может определить степень ветхости купюры, она отбрасывает ее в отдельную ячейку. Тогда уже за дело берется эксперт, который определяет необходимость уничтожения купюры вручную
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После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является главным признаком подлинности банкноты
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В некоторых случаях денежную обрезь прессуют и брикетируют в ролики диаметром примерно 7 см
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Спрессованная масса или неспрессованные обрезки бумажных купюр захоранивают на свалках как твердые бытовые отходы
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