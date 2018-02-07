Экономика / Макроэкономика и бюджет

Как в России уничтожают деньги

Более миллиона банкнот режут на мелкие кусочки в ЦБ за сутки
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Mian
13:12 08.02.2018
Зачем сжигать? Надо повторно спользовать, а написано, что захоранивают как ТБО
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