Кто приедет на Петербургский экономический форум
Макрон и Абэ примут участие в пленарной сессии форума
Посол США в России Джон Хантсман
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева)
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Министр финансов Швейцарии Ули Маурер
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
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Представители Всемирного банка. Делегацию возглавит вице-президент ВБ по региону Европа и Центральная Азия Сирил Муллер (на фото)
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