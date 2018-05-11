Экономика / Госинвестиции и проекты

Кто приедет на Петербургский экономический форум

Макрон и Абэ примут участие в пленарной сессии форума
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