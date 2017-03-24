Набиуллина: ЦБ оценивает отклонение курса рубля от «условно» фундаментального «гораздо меньше», чем Минфин

Понятие фундаментального курса рубля очень условно, модели ЦБ показывают меньшее отклонение от него, чем оценивает Минфин, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Что касается фундаментального значения курса, действительно, многие используют это понятие. Мы использовали и высказывались на эту тему. Но здесь нужно относиться очень аккуратно к этому понятию. На мой взгляд, оно очень условно. У нас внутри ЦБ существуют разные модели, по которым оценивается этот фундаментальный курс. Могу сказать, что отклонение сейчас мы оцениваем гораздо меньшее, чем Минфин (Минфин считает, что курс рубля переукреплен на 10-12% к фундаментальному значению). Разные модели дают гораздо меньше отклонение», - сказала глава ЦБ.