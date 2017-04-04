Резервный фонд в марте сократился на 18,4 млрд рублей, ФНБ – на 72,1 млрд рублей

Совокупный объем резервного фонда в марте сократился на 18,36 млрд руб. - с 931,31 млрд руб. до 912,95 млрд руб. Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) в прошлом месяце сократился на 72,11 млрд руб. - с 4,206 трлн руб. до 4,134 трлн, следует из данных Минфина.

Остатки средств на отдельных счетах по учету средств резервного фонда на 1 апреля составили $7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов.

Средства ФНБ на отдельных счетах в Банке России составляют $19,51 млрд, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов и 17 300 руб.

В федеральный бюджет в марте поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозите в ВТБ - 5,96 млрд руб. ($0,11 млрд), в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - на сумму 1,49 млрд руб. ($0,03 млрд).