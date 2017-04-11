Силуанов: Инвестпрограммы госкомпаний из прибыли недостаточно эффективны

Если госкомпании вынуждены финансировать инвестпрограммы из собственных, а не заемных средств, используя это как аргумент для снижения дивидендов, эти инвестпрограммы недостаточно эффективны, считает министр финансов России Антон Силуанов.

Выступая на конференции ВШЭ в Москве, он подтвердил позицию Минфина – дивиденды госкомпаний не менее 50% годовой прибыли. «Еще раз повторюсь: в нынешних условиях, когда государство не повышает налоговую нагрузку, мы можем требовать минимум половину прибыли, которая подлежит распределению», – сказал министр.

Лоббируя меньший объем выплат, топ-менеджеры госкомпаний ставят под сомнение свою эффективность, полагает Силуанов. «Считаем, что качество инвестпрограмм должно свидетельствовать об эффективности работы менеджмента таких компаний. Если нам говорят, что мы все инвестпрограммы финансируем исключительно за счет прибыли вместо привлечения заемных средств, тогда возникает вопрос о качестве таких программ, почему они не могут реализовываться на заемной основе, за счет привлеченных средств. Значит, такие программы не отбивают стоимость тех кредитов, которые могли бы быть привлечены», – сказал Силуанов.

На прошлой неделе министр высказал мнение, что готовность поделиться с бюджетом прибылью, не ссылаясь на масштабные инвестпрограммы, должна стать KPI для топ-менеджеров госкомпаний.

В прошлом году для госкомпаний была удвоена норма дивидендов до 50% от прибыли по МСФО или РСБУ (большей из величин). Минфин предлагает сделать эту норму бессрочной. Компании возражают и рассчитывают на исключения, как и в прошлом году. «Роснефть» направит на дивиденды за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, уже объявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

В 2016 г. исключение по дивидендам было сделано в том числе для «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти». «Газпром» заплатил 24% от прибыли по МСФО, сославшись на обширную инвестпрограмму. «Транснефть» – 8,9%, сославшись на закон «Об акционерных обществах», который запрещает направлять на дивиденды более 100% прибыли по РСБУ. «Роснефть» же заплатила 35% от прибыли по МСФО, поскольку формально не является госкомпанией.