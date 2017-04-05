Силуанов: рост расходов бюджета-2017 невозможен без 50%-ных дивидендов госкомпаний

Минфин России в поправках в федеральный бюджет 2017 г. может предложить увеличение расходов на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов, которые оцениваются пока в 200 млрд руб., сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «На уровень ненефтегазовых доходов (. . .) около 200 млрд руб.», - сказал он, отвечая на вопрос.

Министр отметил, что величина этих допдоходов зависит от дивидендов госкомпаний и если он будет ниже, чем заложено в бюджете (50% прибыли по МСФО), то допдоходов для увеличения расходов может и не быть. «Нам важно, мы говорили про дивиденды, чтобы было выполнено то решение, которое заложено в бюджете: 50%. Если будет другое решение, то у нас не будет ненефтегазовых доходов, а значит, не будет ресурса для поправок», - сказал он.