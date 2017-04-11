Отток капитала в I квартале вырос до $15,4 млрд – ЦБ

По оценке ЦБ, в I квартале чистый вывоз капитала частным сектором из России составил $15,4 млрд и был сформирован в основном операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов. «Прочие секторы в I квартале выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», - отмечает регулятор.

Годом ранее квартальный отток был почти вдвое меньше - ЦБ оценивал его в $8,8 млрд.

ЦБ констатировал рост положительного сальдо счета текущих операций до $22,8 млрд по сравнению с $12,9 млрд годом ранее. «Позитивное воздействие на динамику счета текущих операций оказало укрепление в 1,5 раза торгового баланса в условиях роста мировых цен на основные товары российского экспорта. При этом отрицательный вклад прочих компонентов текущего счета несколько увеличился», - пишет ЦБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина недавно говорила, что отток капитала из России в 2017 г. не превысит $13 млрд, чему будет способствовать снижение чистых выплат компаний по внешнему долгу. По оценке ЦБ, в 2017 г. банки смогут полностью погасить долг по операциям валютного рефинансирования, вместе с покупками валюты Минфина это обеспечит прирост валютных резервов на $23 млрд. В 2017–2019 гг. отток капитала будет стабилен – ­$12–13 млрд в год на протяжении трех лет.