Минфин раскрыл, сколько хочет за 20% НМТП

Власти России планируют провести приватизацию 20% Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2017 г. на бирже и выручить около 30 млрд руб., сообщил «Прайму» замминистра финансов Алексей Моисеев. Средства от продажи пакета НМТП частично заместят заложенные в бюджете доходы от продажи 10,9% акций ВТБ.

«Мы ожидаем приватизации НМТП в этом году путем продажи на бирже. В связи с тем что приватизация ВТБ в этом году маловероятна, есть указание Росимуществу найти замещение. На одну треть планируется заместить НМТП, по остальным двум третям Росимущество предложений пока не вносило. То есть если от приватизации ВТБ ожидали выручить чуть более 100 млрд руб., то в районе 30 млрд рассчитываем получить от приватизации 20% НМТП», - сказал Моисеев.

Министр транспорта Максим Соколов сообщал журналистам, что Минтранс видит покупателем госпакета НМТП стратегического инвестора. Первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов купить долю в НМТП совместно с иностранными партнерами.

Группа «Сумма» и «Транснефть» в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП. «Транснефть» самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта в свободном обращении. «Транснефть» планирует продать свои 35,5% в НМТП. К продаже этих акций может быть присоединен и пакет, подконтрольный РЖД.

В начале года правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг.: 477 акционерных обществ, 298 ФГУПов, доли в 10 ООО, 1041 казенного предприятия. В том числе доли будут проданы и в крупнейших компаниях: НМТП, Объединенной зерновой компании, Приокском заводе цветных металлов, объединении «Кристалл» (производство бриллиантов). В «Совкомфлоте» доля будет снижена до 25% плюс 1 акция. В «Алросе», 10% которой было размещено на бирже в 2016 г., доля государства снизится до 29% плюс 1 акция.