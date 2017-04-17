МВФ улучшил прогноз экономического роста для России

Международный валютный фонд (МВФ) вновь пересмотрел в сторону улучшения свой прогноз для России, передает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в фонде. По данным собеседников агентства, там теперь ожидают роста российской экономики на 1,4% за нынешний год и еще на столько же - за 2018 г. Новый прогнозно-аналитический доклад МВФ должен быть официально обнародован в Вашингтоне в ближайший вторник.

При последнем обновлении доклада в январе 2017 г. МВФ прогнозировал России экономический рост на 1,1% в 2017 г. и на 1,2% в 2018 г. В мартовском докладе эти цифры остались без изменений.

Сегодня директор МВФ Кристин Лагард дала интервью ТАСС, в котором заявила, что фонд исходит из того, что российская экономика вышла на «позитивную территорию» роста.

«Мы считаем, что после нескольких трудных лет российская экономика снова будет расти», - сказала она.

По ее словам, МВФ высоко оценивает действия российских властей в сложных финансово-экономических условиях последнего времени. «Когда цены [на нефть] внезапно рухнули с уровня, превышавшего порой $100 за баррель, до $27-28 за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ, - сказала Лагард. - Были приняты правильные финансово-бюджетные меры, сохранялся контроль над инфляцией, была взята на вооружение очень здравая денежно-кредитная политика, включавшая плавающий курс валюты, поддержание стабильности финансового сектора».

Уточнить новые оценки МВФ для России собеседница не пожелала. Она лишь сказала, что речь идет о росте «более чем на 1%».