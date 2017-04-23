Анонс «Ведомостей» на 24 апреля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
банкиры изрядно усовершенствовали способы избежать уголовной ответственности (приложение «Финансовые рынки»);
французский город Безье – объяснение того, как Марин Ле Пен может стать президентом страны;
Китай и США начинают разочаровывать экономистов.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему все больше депутатов Госдумы живут на одну зарплату
и статью на полосе «Комментарии»: «Свидетели Иеговы» оказались для власти удобными экстремистами.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».