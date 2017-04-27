Работодателям могут дать льготы за отдых сотрудников в России

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает снижение налога на прибыль для работодателя в случае, если он покупает своим сотрудникам путевки на отечественные курорты.

Законопроектом предлагается исключить из состава расходов работодателей, не учитываемых при налогообложении прибыли, расходы по оплате отдыха и путешествий своих работников. Речь идет о затратах, понесенных на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации по договору о реализации туристского продукта, заключенному им с туроператором или турагентом в пользу работников. Это будет касаться оплаты путевок как для работников, так и для членов их семей - супругов, несовершеннолетних детей и детей-студентов до 24 лет.

Расходы работодателя предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных расходов на услуги по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации, но не более 50 000 руб. в совокупности за налоговый период за каждого члена семьи работника.

«Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам, например многодетным, имеющим малолетних детей и т. п.», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.