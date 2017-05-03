Пуэрто-Рико объявило о крупнейшей реструктуризации долга в истории США

Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико в среду подало обращение в окружной суд США в Сан-Хуане с просьбой о защите от кредиторов и реструктуризации долга в $70 млрд. Это произошло после того, как Пуэрто-Рико не смогло договориться о пересмотре условий его погашения с паевыми и хедж-фондами, среди которых такие крупные управляющие компании, как Franklin Templeton и Oppenheimer.

Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со своими органами власти, но находящаяся под управлением США, не являясь при этом их неотъемлемой частью; ее жители также имеют гражданство США. Поскольку на ее территории действуют не все законы США, Пуэрто-Рико не может воспользоваться американским законом о банкротстве, который, в частности, позволяет региональным властям проводить соответствующую процедуру реструктуризации долга, как это несколько лет назад делал, например, Детройт. В рамках процедуры банкротства Детройт договорился о пересмотре условий по обязательствам на $18 млрд. Банкротство Пуэрто-Рико будет проходить по специальной процедуре, принятой в прошлом году конгрессом, отмечает Financial TImes.

Пуэрто-Рико, страдающее от долгих лет экономического упадка, накапливало долги, а на переговорах с кредиторами власти заявили, что теперь могут выплачивать им лишь около 20% от суммы долга. Те не согласились. По размеру задолженности, которую теперь необходимо реструктурировать, Пуэрто-Рико поставило рекорд среди территорий, входящих в США или связанных с ними.