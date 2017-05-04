Минфин сократит покупку валюты из-за падения экспорта нефти и газа

Минфин сократит покупку валюты на рынке в мае – начале июня до минимума из-за недополученных в апреле нефтегазовых доходов.

По сообщению министерства, отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в мае прогнозируется в размере 54,5 млрд руб., а фактическое отклонение от мартовской оценки за апрель составило 46 млрд руб. Таким образом, на покупку валюты на внутреннем рынке в период с 10 мая по 6 июня Минфин сможет направить лишь 8,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты, таким образом, составит в эквиваленте всего 400 млн руб. против 3,5 млрд руб. в период с 7 апреля по 5 мая.

Фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, объясняет Минфин. Дополнительным фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам. При этом снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом нефти. Сократился по сравнению с прогнозной оценкой и объем нефтедобычи.

Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки, отмечает министерство. «При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше», – говорится в сообщении.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля, до 6 марта объем ежедневных операций планировался на сумму, эквивалентную 6,3 млрд руб. Министерство рассчитало, что дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 113,1 млрд руб., исходя из этой суммы и был ранее определен объем ежедневных покупок.