ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,2% на 2017 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 г. на уровне 1,2%, ожидает роста российской экономики на 1,4% в следующем году, говорится в докладе банка.

Минэкономразвития в базовом варианте прогнозирует подъем российской экономики на 2% в 2017 г., ЦБ России менее оптимистичен и ожидает роста ВВП в интервале 1-1,5%.

«Экономика России вернулась к росту после совокупного сокращения примерно на 3% в 2015-2016 гг. В то же время, инвестиционная активность по-прежнему сдерживается экономической неопределенностью и относительно высокими финансовыми расходами», - отмечает ЕБРР.

По оценкам банка, российская экономика в 2017-2018 гг. покажет умеренный рост, поддерживаемый восстановлением цен на нефть.

"Основные риски для прогноза исходят от динамики нефтяных цен, недостатка реформ бизнес-среды, поддерживающих инвестиции, геополитической напряженности и продления санкций. Без существенных реформ долгосрочный экономический рост останется на уровне около 1-2% в год из-за низкого объема инвестиций", - считают в банке.