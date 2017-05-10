Положительное внешнеторговое сальдо России выросло на 49% за I квартал

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-марте 2017 г. составило $38,3 млрд, что на $12,6 млрд больше, чем в январе-марте 2016 г., следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, этот показатель вырос на 49% к тому же периоду прошлого года.

Внешнеторговый оборот России составил $129,3 млрд, повысившись по сравнению с январем-мартом 2016 г. на 31,3%.

Экспорт из России за январь-март 2017 г. составил $83,8 млрд и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 35,2%. Импорт вырос на 25,5%, до $45,5 млрд.