Минфин поддержал введение продовольственных карт

Министерство финансов одобрило программу продовольственной помощи малоимущим, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У нас есть согласование с Минэкономразвития. Нас поддержало Министерство финансов. Встречались с министром, и наши коллеги пришли к единому мнению, что эта программа заслуживает внимания. Вопрос в сроках реализации, и сохраняется вопрос по источникам [финансирования]», – заявил министр в кулуарах заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России».

Мантуров добавил, что его ведомство вместе с Минфином работает над поиском источников финансирования программы, она будет запущена не раньше следующего года.