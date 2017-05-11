Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год

Европейская комиссия (ЕК) повысила прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 г. до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%. Прогноз экономического подъема в еврозоне на 2018 г. подтвержден на уровне 1,8%, говорится в сообщении ЕК.

Инфляция в регионе в 2017 г. составит 1,6%, в 2018 г. замедлится до 1,3% на фоне «ослабления эффекта роста цен на нефть», отмечают в ЕК. Предыдущий прогноз ЕК оценивала инфляцию в еврозоне на уровне 1,7% в текущем году и 1,4% в следующем году.

«Инфляция существенно ускорилась в последние месяцы главным образом в связи с повышением цен на нефть. Тем не менее базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продукты питания, остается довольно стабильной и ниже среднего уровня за долгосрочный период», – говорится в сообщении ЕК.

В ЕК отмечают, что восстановление европейской экономики продолжается пятый год подряд и уже отмечается во всех странах Евросоюза. Этот тренд, как ожидается, останется устойчивым в текущем и следующем году.

Безработица в еврозоне продолжает снижаться, однако остается высокой во многих странах региона. Согласно оценкам ЕК, в 2017 г. безработица в еврозоне уменьшится до 9,4%, в 2018 г. – до 8,9%, минимального уровня с начала 2009 г. Ожидаемое снижение безработицы связано с ростом внутреннего спроса, структурными реформами, а также с другими мерами, принимаемыми в определенных странах региона для создания рабочих мест, отмечают в ЕК.