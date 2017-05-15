Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий указ. «Правительству РФ разработать в трехмесячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера», необходимые для реализации стратегии, а также обеспечить их выполнение, говорится в документе.

Стратегия экономической безопасности России была написана в ответ на новые вызовы и угрозы национальным интересам страны. Разработать ее Путин еще летом 2016 г. поручил Совбезу, а правительству – доработать конкретные предложения.

Контроль за исполнением стратегии в соответствии с опубликованным указом теперь также возлагается на правительство. Оно же должно готовить президенту ежегодные отчеты о состоянии экономической безопасности.

Стратегия направлена на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения уровня жизни, отмечается в документе.