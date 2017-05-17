В Дании началось расследование ошибок налоговиков на $15 млрд

В Дании начинается расследование должностных злоупотреблений и мошенничества, которое привело к потере 100 млрд крон ($15 млрд) налоговым управлением. Как сообщает Bloomberg, оно проводится по требованию Датской народной партии, которая борется с притоком мигрантов в страну. Партия узнала о злоупотреблениях из недавно составленного внутриведомственного отчета, в котором говорится, что государству удастся вернуть только около пятой части пропавших денег. Премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен заявил, что необходимо понять, что делалось не так, чтобы государство могло сохранить доверие налогоплательщиков.

Bloomberg напоминает, что в последнее время всплыл целый ряд доказательств некомпетентности налогового управления Дании, в котором в последние годы регулярно проводились сокращения штата и которое до сих пор не сумело оцифровать базу данных. Правительство уже пыталось выправить ситуацию. В августе 2016 г. министр налогов Карстен Лауритцен уволил главного менеджера управления, пообещал выделить 7 млрд крон на оптимизацию сбора налогов и нанять около 2000 дополнительных сотрудников. Ответственность за ошибки управления взял на себя нынешний министр финансов Кристиан Йенсен, который возглавлял налоговое управление с 2004 по 2010 гг. По его словам, частично работу налоговиков осложняла муниципальная реформа, в ходе которой сбор налогов был централизован.