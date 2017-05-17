Минфин предложил снизить дефицит бюджета в 2017 году с 3,2 до 2,1% ВВП

Минфин предлагает снизить дефицит федерального бюджета на 2017 г. до 2,1% с 3,2% ВВП, следует из проекта поправок в закон о бюджете на 2017-2019 гг. Об этом сообщает «Интерфакс». Дефицит бюджета в этом году предлагается снизить до 1 трлн 923,8 млрд руб. с 2 трлн 753,2 млрд руб., прогнозируемый объем ВВП предлагается повысить до 92,190 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Доходы бюджета в 2017 г. предлагается повысить с запланированных 13 трлн 487,6 млрд руб. до 14 трлн 631,9 млрд руб. Расходы предлагается увеличить с 16 трлн 240,8 млрд руб. до 16 трлн 555,8 млрд руб.

На покрытие дефицита бюджета в этом году Минфин предлагает направить 1,061 трлн руб. из резервного фонда и 663,5 млрд руб. - из фонда национального благосостояния (ФНБ), передает «Прайм». По действующему закону о бюджете Минфин планировал в 2017 г. потратить резервный фонд полностью, использовав на финансирование дефицита 1,15 трлн руб., а также направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 млрд руб.

Планы по внешним займам в поправках сохраняются на прежнем уровне - речь идет о привлечении на внешних рынках в этом году до $7 млрд со сроком погашения до 30 лет.

Также ведомство предложило увеличить финансирование СМИ на 2,517 млрд руб. в этом году с прежних 73,406 млрд руб. Субсидия МИА «Россия сегодня» может увеличиться на 792 млн руб., агентству ИТАР-ТАСС - на 900 млн руб., ВГТРК - на 186,12 млн руб., предприятию «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - на 826 млн руб., сообщает «Прайм».