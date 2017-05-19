МВФ рекомендовал России увеличить пенсионный возраст

Властям России стоит увеличить возраст выхода на пенсию, считает Международный валютный фонд (МВФ).

Пенсионная реформа могла бы способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в 2016 г. численность пенсионеров в стране составляла 43,3 млн человек. В нынешнем году эта цифра вырастет до 43,9 млн.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что экс-глава Минфина, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента Владимира Путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров. По мнению ЦСР, возраст выхода на пенсию надо повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Повышение необходимо проводить начиная с 2019 г.