Минэкономразвития может снизить прогноз по инфляции до менее 3,8% в 2017 году

Минэкономразвития пересмотрит некоторые показатели макропрогноза на 2017 г. в случае положительного решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. Прогноз по инфляции на конец года может опуститься до уровня менее 3,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Для прогноза это [продолжение действия соглашения] будет означать более высокую среднегодовую цену на нефть. В этой части мы уже идем чуть выше того прогноза, который мы имеем. Соответственно, в целом чуть более крепкий рубль в рамках тех оценок, о которых говорили ранее, соответственно, более высокая вероятность того, что инфляция отклонится вниз от базового прогноза, который сейчас – 3,8%», – сказал он.

Он напомнил, что макропрогноз будет пересмотрен в июне, при этом кардинального изменения показателей не будет.