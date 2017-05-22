Мировая экономика демонстрирует признаки преодоления спада – Путин

Мировая экономика начинает демонстрировать признаки выхода из рецессии, считает президент России Владимир Путин.

«Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада. В ходе форума предстоит обсудить, как упрочить наметившиеся тенденции, а также оценить вызовы и риски, связанные с внедрением новых технологий», – говорится в приветствии российского лидера участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2017. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Там отмечается, что в приветствии глава государства отметил, что происходящие в настоящее время масштабные изменения требуют от мирового сообщества действенных мер по совершенствованию международной архитектуры управления, с тем чтобы с помощью согласованных шагов добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев населения.

По мнению Путина, за прошедшее время ПМЭФ серьезно укрепил свой авторитет, стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого, заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности.