Moody's снизило рейтинг Китая впервые с 1989 года

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service - впервые с 1989 г. - снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая до A1 с Aa3, опасаясь за финансовое положение страны при замедлении темпов экономического роста в сочетании с ростом госдолга. Прогноз по рейтингу, пониженный в марте 2016 г., изменен на стабильный с негативного.

По мнению агентства, хотя продолжающиеся реформы, скорее всего, приведут к трансформации экономики и финансовой системы КНР, они вряд ли предотвратят дальнейший существенный рост долгов в экономике, сопровождаемый увеличением обязательств правительства.

Moody's считает, что уровень госдолга достигнет 40% ВВП к 2018 г. и приблизится к 45% к концу десятилетия.

Фондовый рынок Китая отреагировал на новость падением более чем на 1%, но затем начал восстанавливаться. S&P оценивает рейтинг Китая на уровне АA- с негативным прогнозом, Fitch - А+.