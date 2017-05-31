Силуанов: Россия на ПМЭФ попытается укрепить доверие иностранных инвесторов

Санкции, безусловно, не идут на пользу делу, но по-прежнему многие иностранные инвесторы с удовольствием вкладываются в Россию, заявил CNBC министр финансов Антон Силуанов. По его словам, заметен интерес иностранных инвесторов к российским облигациям, они учитывают высокий уровень доходности этих бумаг. Также он отметил участие иностранного бизнеса в проекте «Ямал СПГ». По его словам, российская экономика в этом году вышла из рецессии, Минфин прогнозирует годовой рост экономики примерно на 2% и заметен приток инвестиций, прямых и косвенных, из-за границы, в том числе и из США.

На Международном экономическом форуме в Петербурге министр надеется получить возможность четко обозначить экономическую политику российского руководства. «Это даст инвесторам дополнительную уверенность, если они хотят здесь работать и вкладываться в российскую экономику», - сказал он.

На вопрос, продлятся ли антироссийские санкции еще десять лет, Силуанов ответил, что это вопрос не к Минфину. По его словам, пока все прогнозы делаются из расчета, что нынешний режим сохранится, хотя в интересах России было бы снятие любых ограничений на поток капитала или торговлю. Тем не менее, по его словам, и при нынешних ограничениях возможно договориться о выгодных инвестициях с иностранными партнерами.

По словам министра, Россия заинтересована в совместном инвестировании в проекты и в партнерствах со всеми западными коллегами, включая американский бизнес.