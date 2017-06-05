Рубль не отреагировал на новость о пятикратном росте закупок валюты Минфином

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем рубль почти не отреагировал на решение Минфина в 5 раз увеличить объем покупки валюты в июне. Курс доллара США составил 56,56 руб. за доллар в 12.05 мск, евро стоил 63,72 руб., что почти полностью совпадает с курсами валют на 12.00 мск.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июня по 6 июля 2017 г., составит 45,1 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты будет эквивалентен 2,1 млрд руб., сообщило ведомство. В период с 6 мая по 6 июня Минфин направлял на покупку валюты 400 млн руб. в день.

Отклонение нефтегазовых доходов от месячной оценки в июне прогнозируется в 41,2 млрд руб. в сторону увеличения. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам мая от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило плюс 3,8 млрд руб. Отклонение от плана произошло, по данным Минфина, преимущественно в результате более высокого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным значением апреля, использовавшимся для оценки.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль не отреагировал на решение Минфина, так как, с одной стороны, объем покупок валюты Минфином, несмотря на рост, все равно остается скромным. Российский рубль в последнее время демонстрирует завидную устойчивость, слабо реагируя даже на резкое падение нефтяных цен, отмечавшееся на прошлой неделе.