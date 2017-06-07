Президент Туркмении потребовал отменить социальные льготы и сделать систему адресной

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назвал неэффективной действующую систему социальных льгот для населения и потребовал все льготы аннулировать. Он считает, что социальная помощь должна оказываться адресно, только тем, кто в ней нуждается. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на государственное информагентство Туркмении, президент заявил это в правительстве. Подготовить предложения по реформе системы льгот он поручил вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову.

Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов ввел в 1993 г. в стране льготы для граждан, так что они стали бесплатно получать воду, газ и электричество, напоминает «Интерфакс».

На том же заседании правительства Бердымухамедов раскритиковал чиновников, отвечающх за экономику и финансы. Министру финансов Мухаммедкули Мухаммедову он объявил строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ослабление контроля над деятельностью подведомственных учреждений. Такой же выговор получил министр экономики и развития Батыр Базаров. Председатель Главной государственной налоговой службы Сапарберды Гундогдыев получил выговор за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки. Выразив недовольство уровнем организации работы учреждений финансово-экономического и банковского сектора, Бердымухамедов объявил выговор и вице-премьеру Бяшиммырату Ходжамаммедову.