Счетная палата: Венесуэла недоплатила России почти $1 млрд

Счетная палата (СП) назвала страну, из-за нарушения обязательств которой федеральный бюджет России в 2017 г. недополучит 54 млрд руб., или почти $1 млрд по текущему курсу, - это Венесуэла. Информация содержится в обширном заключении СП на бюджетный законопроект на 2017 и 2018-2019 гг.

Уменьшение объема возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд руб. «связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 г.» к соглашению о предоставлении правительству Венесуэлы государственного кредита от 8 декабря 2011 г., а также с изменением прогнозного курса рубля к иностранным валютам, говорится в сообщении СП.

В сентябре минувшего года на официальном портале правовой информации появилось распоряжение российского правительства, одобряющее проект межправительственного протокола с Венесуэлой об отсрочке выплаты долга России на общую сумму $2,84 млрд. Сам долг образовался после того, как в 2011 г. по инициативе венесуэльской стороны Каракас получил кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для своих сухопутных войск.

На сентябрь 2016 г. сумма долга Венесуэлы состояла из просроченного долга в $265 млн, просроченных процентов в $98 000, процентов на просроченный долг в размере $14,5 млн и основного долга, часть которого должна быть погашена к 30 сентября 2016 г. ($265 млн и проценты на $87 млн), а часть – с 31 марта 2017 г. по 30 сентября 2021 г. Всю эту задолженность предложено консолидировать и гасить равными полугодовыми платежами начиная с 31 марта 2019 г. в течение трех лет до 2022 г. Перенос уплаты долга на два с половиной года мотивируется в документе тем, что нужно учесть дефицит ликвидности у Венесуэлы и дружественный характер отношений с этой страной.

Накануне в Госдуме министр финансов Антон Силуанов сказал, что ряд иностранных заемщиков обратились в Минфин с просьбой перенести погашение задолженности на общую сумму 117 млрд руб.