Силуанов: бюджет достиг максимальной устойчивости к перепадам нефтяных цен

Бюджет России в 2017 г. достиг максимальной за последние девять лет устойчивости к перепадам нефтяных цен, сообщил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме в первом чтении проект поправок к закону о федеральном бюджете на текущий год.

«Мы видим, что снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, который посчитан без учета доходов от нефти и газа. Это говорит об устойчивости нашего бюджета к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры», — сказал Силуанов.

Этот показатель, по его словам, уменьшится на 0,6 процентного пункта и составит 8,4% ВВП. «Это самый низкий показатель за последние девять лет», — сказал Силуанов.

«Наша задача — уменьшать влияние внешнеэкономической конъюнктуры на ход исполнения нашего бюджета. Такой показатель ненефтегазового дефицита, мы считаем, безопасный для бюджета, должен составлять 5-6% ВВП», — сказал министр.

Общий дефицит бюджета РФ в проекте уточненного бюджета РФ на текущий год заложен в объеме 2,1% ВВП. Этот показатель также снижается: Силуанов напомнил, что при формировании бюджета в конце прошлого года Минфин прогнозировал дефицит на уровне 3,2% ВВП.