Путин рассказал о планах снизить расходы на оборону

В ближайшие три года Россия понизит своих расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП, заявил президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сказал это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным». «Армия должна быть компактной, но современной и эффективной, - считает президент. - Но мы и так тратим достаточно много, эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов. Это для нас и так много».

По его словам, в ближайшие три года расходы на оборону постепенно вернутся к показателям 2,7-2,8%.