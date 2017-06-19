Цены промпроизводителей в России снизились третий месяц подряд – Росстат

Цены производителей промышленных товаров в России в мае снизились на 0,5%, сообщил Росстат. В апреле они падали на 1,5%, в марте - на 0,3%, в феврале - выросли на 0,8%, в январе - на 3,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце мая, предполагал снижение оптовых цен в мае на 0,1%. За январь-май 2017 г. оптовые цены выросли на 1,7%.

Если в апреле причиной общего снижения цен стало падение цен в сфере добычи нефти и газа, то в мае большего всего подешевел уголь - на 22,6%, продукция добычи и обогащения железных руд - на 8,5%.

В целом оптовые цены в сфере добычи полезных ископаемых в мае снизились на 2,7% после падения на 5,9% в апреле, снижения на 1,7% в марте, роста на 5,3% в феврале (за 5 месяцев выросли на 5,9%). В мае цены в сфере добычи нефти и природного газа снизились на 0,6% после падения на 8,7% в апреле, снижения на 3,4% в марте, роста на 4,8% в феврале и скачка цен на 17,8% в январе.