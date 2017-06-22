Белоруссия размещает евробонды на рекордную для страны сумму

Белоруссия размещает евробонды на рекордную для себя сумму - $1,4 млрд. Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, объем 5-летнего («длинные» бумаги с погашением в феврале 2023 г.) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн.

Как сообщалось, доходность 5-летнего транша составила 7,125% годовых, 10-летнего - 7,625% годовых. Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос несколько смещен в сторону 5-летней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами (на момент фиксации доходностей ожидалось, что объем каждого из траншей составит от $500 млн до $750 млн).

Первоначальный ориентир доходности равнялся 7-7,5% для 5-летнего и 7,75-8% для 10-летнего траншей, затем он был уточнен до «около 7,25%» и «около 7,75%».

Организаторами сделки выступают Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии. Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.

Белоруссия не размещала евробонды более 6 лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 г., разместив 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении. Летом 2015 г. Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 г.