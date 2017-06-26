Силуанов рассказал, как пополняется бюджет Чечни

Министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал, что Минфин и глава Чечни Рамзан Кадыров нашли вариант финансовой помощи региону, который бы устраивал обе стороны.

«В отличие от других регионов финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам. Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи», – сказал Силуанов.

Он отметил, что в 2017 г. финансирование республики снизили на тот же процент, что и другим российским регионам.

По словам Силуанова, в этом Кадыров увидел «несправедливость по отношению к республике». «После этого я встретился с Рамзаном Ахматовичем, и нам удалось найти обоюдно приемлемое решение», – добавил чиновник.

Силуанов подчеркнул, что Кадыров симпатичен ему «как человек», и отметил, что у них «сложились товарищеские, даже дружеские отношения». Министр выразил мнение, что Кадыров «поднял тему не из вредности или желания устроить скандал».

31 октября 2016 г. Кадыров заявил, что предложенные Минфином на 2017 г. сокращения расходов из федерального бюджета на Чечню неприемлемы для республики. С 2007 по 2015 г. Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., их средний ежегодный объем составлял 60 млрд руб., говорилось в исследовании РБК в начале 2016 г. За этот период объем помощи республике снижался всего дважды – в 2010 и 2013 гг. В прошлом году финансирование Чечни выросло до 61,3 млрд руб. – на 8%, тогда как по остальным регионам сократилось в среднем на 3%, говорила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Кадыров указал, что при сокращении бюджета Чечни «республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства».