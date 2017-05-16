Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Минфин за горизонтом

Богатые регионы смогут оплачивать расходы регионов победнее

Минфин придумал «горизонтальные субсидии»

Минфин предлагает новую форму межбюджетного трансферта – «горизонтальная субсидия», следует из поправок в Бюджетный кодекс (опубликованы на regulation.gov.ru). Это субсидия из одного регионального бюджета другому для софинансирования как отдельных расходов региона, так и совместных расходов федерального и регионального бюджетов, говорится в законопроекте. Выдавать «горизонтальные субсидии» смогут только те регионы, в бюджетах которых за два последних года дотации из федерального бюджета не превышали 10% собственных доходов. Запустить механизм предлагается с 2018 г., чтобы нормы начали действовать при исполнении бюджетов на 2018–2020 гг.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике