Богатые регионы смогут оплачивать расходы регионов победнее

Минфин предлагает новую форму межбюджетного трансферта – «горизонтальная субсидия», следует из поправок в Бюджетный кодекс (опубликованы на regulation.gov.ru). Это субсидия из одного регионального бюджета другому для софинансирования как отдельных расходов региона, так и совместных расходов федерального и регионального бюджетов, говорится в законопроекте. Выдавать «горизонтальные субсидии» смогут только те регионы, в бюджетах которых за два последних года дотации из федерального бюджета не превышали 10% собственных доходов. Запустить механизм предлагается с 2018 г., чтобы нормы начали действовать при исполнении бюджетов на 2018–2020 гг.

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