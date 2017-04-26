Правительственная комиссия одобрила законопроект о введении курортного сбора

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки о введении курортного сбора в регионах России. Это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Законопроект подготовило Министерство по делам Северного Кавказа. Оно предлагает начать с 1 января 2018 г. эксперимент по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Его предлагается проводить до 31 декабря 2022 г.

Расходы на организацию и проведение эксперимента предлагается брать из бюджета региона.

За время эксперимента предлагается опробовать различные механизмы взимания курортного сбора с учетом особенностей курортной и туристской сфер основных курортов. Решение о введении курортного сбора по всей России или об отказе от этой идеи будет принято по итогам эксперимента.

Размер курортного сбора, порядок и сроки его исчисления, уплаты и перечисления в бюджет субъекта Федерации, а также перечень лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора, будут устанавливаться законом этого региона. При этом сбор не может превышать 100 руб. за сутки фактического пребывания в объекте размещения, но он может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

В законопроекте определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также предусматривается, что граждане, проживающие на территории эксперимента, не уплачивают курортный сбор.

Кроме того, предусматривается создание Фонда развития курортной инфраструктуры, куда будет направляться часть средств бюджета субъекта Федерации, подлежащая использованию в целях развития курортной инфраструктуры. «Устанавливается, что бюджетные ассигнования фонда могут быть направлены исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры на территории эксперимента», - говорится в материалах кабмина.

Законопроект о курортном сборе «направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры», а также на формирование целевого источника доходов субъектов Федерации для последующего финансирования развития курортной инфраструктуры.