Власти Бурятии предложили ввести курортный сбор с отдыхающих на Байкале

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов в порядке эксперимента предложил ввести курортный сбор с отдыхающих на Байкале ради охраны природы. Как передает ТАСС, он заявил это на Красноярском экономическом форуме. Собранные средства он предложил тратить в том числе на уборку территории после отъезда туристов, «особенно отдыхающих неорганизованно».

В Бурятию, на восточное побережье Байкала, приезжают около миллиона туристов в год, напомнил Цыденов. «Это, в первую очередь, неорганизованный турист. Приезжают, например, гости из соседней Монголии, которые сами на своих машинах заезжают на берег, отдыхают, собираются и уезжают. Доходов никаких. Только нагрузка на экологию, на местное население. Доходная часть не формируется в принципе, потому что это дикий туризм», - сказал он.

Ранее председатель президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН академик Борис Базаров высказал мнение, что введение туристического сбора и обустройство мест для отдыхающих на Байкале может помочь сохранить экологическую обстановку на озере.