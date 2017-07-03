Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 50,3 в июне – IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне 2017 г. снизился до 50,3 пункта с 52,4 пункта в мае, свидетельствует исследование IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

Деловая активность в обрабатывающих секторах России в июне росла одиннадцатый месяц подряд, что является самым продолжительным периодом более чем за четыре с половиной года. Между тем темпы роста деловой активности в промышленных секторах были незначительными на фоне замедления повышения объемов производства и новых заказов.

«Согласно последнему исследованию PMI обрабатывающих отраслей РФ, улучшение рыночной конъюнктуры в российском производственном секторе в июне было лишь незначительным. Подчеркивалось, что более слабый рост объемов производства и новых заказов наряду с сокращением занятости и экспорта повлиял на общие показатели. После сильного начала года июньское значение индекса PMI указало на утрату импульса, что говорит о сложной борьбе за рост в течение оставшейся части года», – отметил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.