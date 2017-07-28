Правительство выделит Лимассолу 70 млн евро

Правительство Кипра выделит более 70 млн евро на реализацию новых масштабных проектов в Лимассоле. Об этом заявил президент страны Никос Анастасиадис на встрече с муниципальными властями, сообщил «Вестник Кипра».

В частности, 28,2 млн евро пойдут на строительство в Лимассоле футбольного стадиона. Он будет соответствовать всем требованиям UEFA и FIFA. Тендер по поиску подрядчика будет объявлен в конце сентября. Кроме того, 4 млн евро будет потрачено на расширение дорожной сети для обслуживания нового стадиона.

Помимо этих инвестиций Лимассолу также ранее было выделено 22 млн евро в рамках Стратегической программы устойчивого развития.