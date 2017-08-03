Безработных на Кипре стало больше

Безработица на Кипре в июле выросла второй месяц подряд, по данным Статистической службы Кипра (Cystat). Число зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 1093 до 31 670 человек. Но по сравнению с июлем 2016 г. их число сократилось на 4442 человека, или 12%. Прежде всего это произошло благодаря уменьшению безработных в таких секторах, как строительство, государственное управление и торговля.

Статистическое бюро Евросоюза (Eurostat) пока не обладает данными за июль. Но, согласно Eurostat, в июне безработица на острове снизилась на 0,2 процентного пункта до 10,8% и теперь составляет 46 000 человек. В среднем по еврозоне уровень безработицы в июне был равен 9,1%.