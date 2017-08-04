Путин потребовал найти деньги на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК

Президент Владимир Путин считает, что в бюджете можно найти дополнительные средства для ликвидации в течение нескольких лет накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Как передает ТАСС, о нехватке денег на эти работы заявил помощник президента Андрей Белоусов. По его словам, на это нужно 6 млрд руб.

«Нам на это выделили один миллиард сейчас. Мне кажется, на эту задачу можно было бы найти пять миллиардов на три года, это не такая фантастическая задача, чтобы ее нельзя было решить», - сказал он и предложил выделить эти деньги в рамках бюджета 2018-2020 гг. Путин поручил продумать этот вопрос: «Думаю, что за года за три эту работу можно профинансировать, она действительно важна».

Президент также одобрил предложения сделать поручения по повышению довольствия лесников, а также определения границ лесных поселений в этом регионе. В настоящее время, как ранее сообщил Белоусов, в их отношении невозможно применить лесную амнистию из-за того, что у таких поселков на землях лесфонда нет зафиксированных границ.

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было объявлено в феврале 2013 г. 49% акций комбината принадлежит Росимуществу, остальное - структурам предпринимателя Николая Макарова. С декабря 2012 г. на БЦБК введена процедура конкурсного управления, залоговым кредитором по требованиям в размере около 1,352 млрд руб. стал Внешэкономбанк. В октябре 2016 г. на базе ЦБК было решено создать туристический кластер. Соответствующий меморандум подписали крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь».